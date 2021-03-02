ضبط 8 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منزل بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في منزل، بأخميم.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم بلاغًا من الأهالي بإقدام "علاء. ع" 58 عامًا سائق ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله.

جرى ضبط مالك المنزل وكل من "مصطفى. ر" 26 عامًا عامل، "رأفت. ر" 36 عامًا عامل، "حارس. ي" 27 عامًا عامل، "أحمد. ر" 37 عامًا عامل، "حازم. ع" 24 عامًا عامل، "سعد. م" 17 عامًا عامل، "محمد. ع" 18 عامًا عامل، وجميعهم يقيمون العسيرات.

وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر حوالي 2.5 متر وعمق 10 أمتار، وجرى ضبط أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بحثًا عن الآثار.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.