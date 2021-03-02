اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 6 مناطق في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن 6 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءًا هي:

- أبو قير "مساكن محطة توليد أبو قير وشارع 8 مدينة السلام".

- دربالة "مساكن دربالة ومساكن البلاستيك".

- المنتزه" خلف موزع جمال عبدالناصر".

- السيوف " شوارع حلمي جمعة وسكة النخيل ونادي شركة الطويل".

- الشاطبي "شارع عبدالمعطي الخيال وعمارات الأوقاف".

- الزهراء "شارع الفردوس".