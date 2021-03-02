اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 6 مناطق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy
09:35 ص الثلاثاء 02 مارس 2021
الإسكندرية- محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن 6 مناطق في المدينة لمدة ٣ ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءًا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءًا هي:
- أبو قير "مساكن محطة توليد أبو قير وشارع 8 مدينة السلام".
- دربالة "مساكن دربالة ومساكن البلاستيك".
- المنتزه" خلف موزع جمال عبدالناصر".
- السيوف " شوارع حلمي جمعة وسكة النخيل ونادي شركة الطويل".
- الشاطبي "شارع عبدالمعطي الخيال وعمارات الأوقاف".
- الزهراء "شارع الفردوس".