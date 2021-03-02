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بالصور.. فحص تراخيص وأنشطة 64 قطعة أرض ببورسعيد

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بالصور.. فحص تراخيص وأنشطة 64 قطعة أرض ببورسعيد بالصور.. فحص تراخيص وأنشطة 64 قطعة أرض ببورسعيد

مصراوي Masrawy

09:30 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

شنت لجنة مشكلة من الإدارة الهندسية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة اليوم الثلاثاء، لمعاينة وفحص ومراجعة تراخيص وأنشطة 64 قطعة أرض ومخزن بالمنطقة الواقعة خلف السلخانة القديمة والطب البيطري.

وأشار حي الضواحي، إلى أن الحملة استهدفت تحديد الاستخدام الفعلي لـ64 قطعة أرض بالمنطقة المشار إليها، وجرى التفتيش على الرخص والأراضي المخصصة للمخازن والنشاط المثبت في الرخص، ورصد التجاوزات والإشغالات غير الموجودة بالرخصة.

وأكد الحي أنه يجري المرور الميداني على المخازن، وتحرير تقرير شامل من واقع المعاينة الفعلية، ومحاضر بالمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخازن المخالفة.

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