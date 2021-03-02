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جوجل تفاجئ أصحاب هواتف "آيفون" بهذا الإجراء

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جوجل تفاجئ أصحاب هواتف "آيفون" بهذا الإجراء جوجل تفاجئ أصحاب هواتف "آيفون" بهذا الإجراء
الأول منذ أشهر طويلة.. ملتزمة بضوابط خصوصية "أبل"

جوجل تفاجئ أصحاب هواتف

فاجأت شركة "جوجل"، أصحاب هواتف "آيفون" بإجراء جديد لم تنفذه منذ فترة على أنظمة التشغيل الخاصة بهم.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن شركة "جوجل" طرحت تحديثًا جديدًا لتطبيق البريد الإلكتروني "جيميل" وعدد من التطبيقات الأخرى التابعة لها.

ويعد هذا التحديث الأول منذ أشهر طويلة، لم تطرح فيها جوجل أي تحديثات لتطبيقاتها على هواتف "آيفون".

وتضمنت قائمة تحديثات "جوجل" تطبيقات "مييت" و"جوجل شيتس" و"جوجل دوكس" و"تقويم جوجل".

وتدعم معظم التطبيقات المحدثة من قبل جوجل واجهة المستخدم الجديدة لنظام تشغيل "آي أو إس 14"، علاوة على أنها تضمنت إصلاحات لبعض الأخطاء وتحسينات كبيرة في الأداء، وزيادة في ضوابط الخصوصية.

ولم تُجر جوجل أي تحديثات لمتصفح "كروم"، الذي أطلقته على هواتف "آيفون" قبل أشهر قليلة، بعد التزامها بضوابط الخصوصية المقررة من قبل شركة "أبل" الأمريكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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