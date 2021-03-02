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التشيك تأمر بإجراء فحوص كورونا في الشركات المتوسطة والكبيرة

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التشيك تأمر بإجراء فحوص كورونا في الشركات المتوسطة والكبيرة التشيك تأمر بإجراء فحوص كورونا في الشركات المتوسطة والكبيرة

مصراوي Masrawy

05:47 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

براغ - (د ب أ):
أمرت التشيكية بإجراء فحوص إلزامية جماعية لفيروس كورونا في جميع الشركات المتوسطة والكبيرة.

واعتمدت حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيش الإجراء في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وتدعو الحكومة إلى فحص نحو 2.1 مليون عامل وموظف مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوعين المقبلين. وبعد ذلك، سيتم الالتزام بفترات بينية أسبوعية، على أن يتم استبعاد الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 50.

وتستجيب الحكومة لدعوات اتخاذ إجراءات أقوى ضد انتشار المستجد في المكاتب والمصانع.

وتحدثت منظمة "سي إم كيه أو إس" النقابية العمالية لصالح راحة إجبارية لمدة أسبوع في العمليات خلال عيد الفصح، ورد وزير الاقتصاد كاريل هافليتسيك قائلا "لن نوقف الصناعة".

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