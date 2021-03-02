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رحيل المخرج المسرحي حسين عبدالقادر بعد صراع مع المرض

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رحيل المخرج المسرحي حسين عبدالقادر بعد صراع مع المرض رحيل المخرج المسرحي حسين عبدالقادر بعد صراع مع المرض

مصراوي Masrawy

04:05 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

(مصراوي):

غيّب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، المخرج والدكتور حسين عبد القادر، رئيس جمعية الأطباء النفسيين العرب، ورئيس الجمعية المصرية للتحليل النفسي، ومدير مسرح الغد الأسبق، وذلك بعد صراع مع المرض.

يشار إلى أن الراحل كان من مواليد القاهرة عام 1936، والتحق بكلية الآداب قسم علم النفس، ثم التحق بالمسرح القومي عام 1962.

الدكتور حسين عبدالقادر من جيل الرواد في المسرح، فهو عضو بفرقة المسرح القومي، ومن مؤسسي فرقة مسرح الغد وتولى إدارتها، درس علم النفس بالتوازي مع المسرح، حيث كان أستاذا لمادة التحليل النفسي وأثرها على الدراما، واستخدم المسرح في العلاج النفسي والعقلي باستخدام السيكودراما.

كما قدم كممثل عددا من العروض المسرحية منها عطيل، هاملت، البرجوازي الصغير وغيرها، عمل مع كبار مخرجي المسرح منهم نور الدمرداش، عبدالرحمن الشرقاوي، كرم مطاوع، سعد أردش، وغيرهم.

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