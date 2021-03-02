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​​رحلة الريادة الأدبية لمحمد حافظ رجب في ندوة "منتدى الثقافة والابداع"

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​​رحلة الريادة الأدبية لمحمد حافظ رجب في ندوة "منتدى الثقافة والابداع" ​​رحلة الريادة الأدبية لمحمد حافظ رجب في ندوة "منتدى الثقافة والابداع"

مصراوي Masrawy

03:00 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

(مصراوي):


ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس المقبل، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ثالث فعاليات "منتدى الثقافة والإبداع"، بندوة تحمل عنوان "محمد حافظ رجب .. رحلة الريادة الأدبية".

تأتي الندوة تأبينا للكاتب السكندري الكبير، والذي رحل في الثالث عشر من فبراير الماضى، بعد مسيرة أدبية حافلة، باعتباره رائد التجديد في القصة القصيرة، يتحدث فيها شقيقه القاص السيد حافظ رجب، الروائي مصطفى نصر، الشاعر جابر بسيوني، والروائي منير عتيبة مدير ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى.

ولد رجب عام 1935 بمدينة الإسكندرية، وعاش بالقاهرة فترة عمل خلالها بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ثم عاد إلى الإسكندرية عام 1962، له ثماني مجموعات قصصية، أشهرها: "كائنات براد الشاي المغلي، الكرة ورأس الرجل، اشتعال رأس ميت"، وقد رسخت تلك المجموعات القصصية اسمه كأحد أبرز أدباء الإسكندرية.

جدير بالذكر أن "منتدى الثقافة والإبداع" يناقش القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية الثقافية 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدى - الذي يقام شهريا- أكثر من شكل: ندوات، محاضرات، موائد مستديرة وحفلات فنية.

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