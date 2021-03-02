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انتحار شاب في السويس حزنا على زوجته

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انتحار شاب في السويس حزنا على زوجته انتحار شاب في السويس حزنا على زوجته

مصراوي Masrawy

11:40 م الإثنين 01 مارس 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

انتحر مهندس شاب في السويس، حزنا على زوجته التي فارقته قبل سنوات وهي تضع مولودها الأول، وشنق نفسه داخل غرفته بـمنزله بحي عتاقة.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ أسرة الشاب بانتحاره.

وانتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع البلاغ وأفادت المعاينة أن الشاب "م. أ.ي" 33 سنه يعمل مهندس بإحدى شركات الأسمنت وعاد إلى منزله بمدينة الصفا مساء اليوم وشنق نفسه ربط حبل في المروحة في سقف الغرفة.

وبسؤال الجيران أفادوا أنه منذ وفاة زوجته تغير حاله، وسادت حالته النفسية يوما بعد آخر ورفض الزواج من بعدها.

وبسؤال والدة زوجته المتوفية، أفادت أن ابنتها توفيت قبل 4 أعوام وهي تضع مولودها الأول، وان زوجة ابنتها المتوفية رفض الزواج من بعدها وان المقربين منه حاولوا اقناعه الاهتمام بابنه الصغير إلا انه رفض الفكرة، وفضل العيش وحيدا مع ذكريات الأوقات التي قضاها مع زوجته والتي جمعته بها قصة حب كللها بالزواج.

وتابعت في أقوالها أن حالة زوج ابنتها ساءت للغاية في الفترة الأخيرة، وكان منعزلا الفترة الأخيرة، وبين الحين والأخر يشاهد الصور التي تجمعه بزوجته الراحلة.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي ناظرت الجثة وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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