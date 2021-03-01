"الصحة العالمية": الاعتقاد بانتهاء جائحة كورونا هذا العام ليس واقعيًا

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قالت إن مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات تحتاج إلى 3 مليارات دولار

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول الأكثر احتياجا تحتاج إلى 3 مليارات دولار، معلنة رصد ارتفاع كبير في إصابات كورونا لأول مرة منذ 7 أسابيع، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، حذرت المنظمة، الاثنين، أنه "من غير الواقعي الاعتقاد أن جائحة كورونا ستنتهي هذا العام" مؤكدة بدء حملة تطعيم ضخمة هذا الأسبوع بشحن لقاحات كورونا إلى 15 دولة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 114.27 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من مليونين و600 ألف شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت الرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية بدورها الاثنين إن المنظمة تحتاج إلى العمل مع الشركات لفتح المزيد من مواقع التصنيع للقاحات كوفيد-19 في الدول النامية.

وفي كلمة إلى الدول الأعضاء بالمنظمة، وعددها 164 دولة، في اجتماع في اليوم الأول لتوليها منصبها، قالت النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا "هناك أناس يموتون في الدول النامية".

وتابعت: "يجب علينا أن نركز على العمل مع الشركات لفتح وترخيص المزيد من مواقع التصنيع الحيوية الآن في الأسواق الناشئة والدول النامية"، مضيفة أن هناك حاجة أيضًا إلى نقل التكنولوجيا.