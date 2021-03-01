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بلينكن: والحكومة اليمنية ملتزمتان بالتوصل لحل الصراع

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بلينكن: السعودية والحكومة اليمنية ملتزمتان بالتوصل لحل الصراع بلينكن: والحكومة اليمنية ملتزمتان بالتوصل لحل الصراع

مصراوي Masrawy

10:36 م الإثنين 01 مارس 2021

واشنطن - (د ب ا)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج أفاد بان والحكومة اليمنية ابديتا التزاما بالتوصل إلى حل للصراع في اليمن، ودعا الحوثيين إلى ابداء نفس الالتزام.

وأضاف خلال كلمة في مؤتمر المانحين لليمن، اليوم الاثنين "ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم عبر الحدود وهجماتهم العسكرية التي تطيل أمد هذه الحرب" بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وتابع: "نحن ندعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث في جهودهما لوقف إطلاق النار، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، واستئناف محادثات السلام. وندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي ووقف الهجمات على المدنيين".

وأوضح: "تتمثل الخطوة الأولى الضرورية في وقف هجوم الحوثيون على مأرب، المدينة التي يعيش فيها مليون نازح داخليًا ، والانضمام إلى السعوديين والحكومة في اليمن في اتخاذ خطوات بناءة نحو السلام".

وذكر أن الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن هي الأكبر والأكثر إلحاحًا في العالم. هناك عشرون مليون شخص، من بينهم ملايين الأطفال في أمس الحاجة إلى المساعدة،والولايات المتحدة ملتزمة بالقيام بدورها، سواء لتقديم المساعدة أو للمساعدة في معالجة العقبات التي تقف في طريق وصول المساعدات الإنسانية.

وأعلن عن ما يقرب من 191 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية من الولايات المتحدة، وبذلك يصل "تمويلنا للعام المالي 2021 إلى أكثر من 350 مليون دولار".

واستطرد قائلاً: "إجمالاً قدمت الولايات المتحدة أكثر من 4ر3 مليار مساعدات للشعب اليمني منذ بدء الأزمة قبل ستة أعوام".

وأوضح: "يجب على جميع الأطراف في شمال وجنوب اليمن وقف التدخل في عمليات الإغاثة والسماح بوصول المساعدة إلى الأبرياء من النساء والأطفال والرجال الذين تحملوا وطأة هذه الأزمة".

ومنذ اكثر من ست سنوات، يشهد اليمن صراعًا مسلحًا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي الداعم للشرعية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، أدى إلى جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج 80 بالمئة من سكان اليمن إلى المساعدات حسب تقارير أممية.

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