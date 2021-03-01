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مصرع شخص سقط من الطابق الثامن بعقار في كفرالشيخ

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مصرع شخص سقط من الطابق الثامن بعقار في كفرالشيخ مصرع شخص سقط من الطابق الثامن بعقار في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

09:35 م الإثنين 01 مارس 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

لقي شخص مصرعه عقب سقوطه من علو، بمنطقة تقسيم النيابة في مدينة كفرالشيخ، دون التوصل إلى أسباب سقوطه.

تلقت شرطة النجدة بمدينة كفرالشيخ بلاغًا من الأهالي بسقوط مواطن من الطابق الثامن بإحدى العمارات السكنية بمنطقة تقسيم النيابة بوسط مدينة كفر الشيخ.

انتقلت قوة من قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلى مكان البلاغ محل الواقعة، للمعاينة، والفحص، وتبين أن المتوفي الذي سقط من العلو يدعى "سامح.ح.ع"، 42 عامًا.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة. وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما تستكمل النيابة تحقيقاتها لبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

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