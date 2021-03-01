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تطعيم أكثر من 1.1 مليون مستحق ضد شلل الأطفال بالشرقية

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تطعيم أكثر من 1.1 مليون مستحق ضد شلل الأطفال بالشرقية تطعيم أكثر من 1.1 مليون مستحق ضد شلل الأطفال بالشرقية

مصراوي Masrawy

09:32 م الإثنين 01 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام مسعود، إن الحملة القومية التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي انطلقت أمس الأحد، من مكتب صحة ثانٍ الزقازيق، شهدت تطعيم مليون و182 ألفًا و442 أطفال، بنسبة تغطية بلغت 99%.

أوضح وكيل الصحة أن الحملة تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وتستهدف تطعيم مليون و195 ألفًا و490 طفلاً على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، من المصريين وغير المصريين.

وأشار إلى أن الحملة يشارك فيها 2401 فريق طبي، بينهم 501 فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1900 فريق متحرك، فيما جرى تقسيمهم إلى 614 فريقًا بالحضر، و1787 فريقًا بالريف.

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