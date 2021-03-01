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محافظ أسيوط: مساعدات مادية وعينية لضحايا بئر صرف بني شقير

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محافظ أسيوط: مساعدات مادية وعينية لضحايا بئر صرف بني شقير محافظ أسيوط: مساعدات مادية وعينية لضحايا بئر صرف بني شقير

مصراوي Masrawy

09:25 م الإثنين 01 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، اليوم الإثنين، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسرة ضحايا ومصابي حادث انهيار بئر صرف صحي داخل أحد المنازل بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط. وقد أسفر الحادث مصرع طفلتين وإصابة اثنتين أخرتين وشابة تبلغ من العمر 35 عامًا.

تلقى مدير أمن أسيوط اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.

قال شهود العيان لـ"مصراوي": "إن الضحايا كانوا ضمن المدعوين لأحد الأفراح في قرية بني شقير ووقفوا فوق البئر لينهار بهم ويلقوا حتفهم".

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