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.. مواطن ثمانيني يستذكر قصة مع الوزير "غازي القصيبي"

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"الشمري" لـ"سبق": الدولة تقوم بجهود عظيمة وهذه نصيحتي للشباب

بالفيديو.. مواطن ثمانيني يستذكر قصة مع الوزير

استذكر المواطن محمد عمر الشمري، البالغ من العمر 80 عامًا، قصة للوزير غازي القصيبي وقعت قبل 45 عامًا قبل دخول الكهرباء بالمملكة، منوهًا بجهود الملك سلمان -الله يحفظه- في تطوير مدينة الرياض.

جاء ذلك في لقاء حصري لـ"سبق" عبر مقطع ، حيث قال المواطن الشمري إنه عمر بيته بدعم من البنك العقاري، وكان أحد جيرانه شخصًا يعمل لدى الوزير غازي القصيبي، حيث أقام جاره مناسبة وكان من ضمن الحضور الوزير القصيبي، حيث آنذاك لم يكن هناك كهرباء، واستعانوا بماطور خارجي لإضاءة المكان.

وتابع: "بعد سويعات رجعت الكهرباء، حيث قال الوزير القصيبي للحضور: "خلال عشرة أيام سيصلكم الكهرباء"، وذلك في عام 79 هجري, وفعلاً بعد فترة من انتهاء الحفل بدأت الشركة تعمل ليل ونهار لإيصال الكهرباء في ذاك الحي".

وأضاف "الشمري": "الحمدلله ارتحنا كثيرًا بعد إيصال الكهرباء لحي النسيم، وكان الوزير القصيبي وافيًا بالوعود في خدمة الوطن والمواطن، الله يغفر له ويسكنه الجنة".

ونوه "الشمري" بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -الله يحفظه- في تطوير مدينة الرياض من جميع النواحي، مضيفًا: "نسكن في أجمل البيوت وأفضل الأماكن بفضل الله ثم بفضل جهود قيادتنا الرشيدة التي تقدم الغالي والنفيس من أجل خدمة البلاد والعباد".

وقدم المواطن الشمري نصيحة للشباب "أن يكونوا مخلصين للوطن والقيادة، وأن يكونوا مكافحين ومقتدين مثل آبائهم وأجدادهم في تنمية وتطوير بلدهم؛ لأن حكومتنا الرشيدة لم تقصر أبدًا، الله يعزهم ويسعدهم".

وتمنى في ختام تصريحه من الجميع اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة فيما يتعلق بجائحة المستجد، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جاءت لمصلحة المواطن والمقيم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، سائلاً الله الصحة والعافية للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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