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​أميمة تمام تخرج عن صمتها بعد أزمة "الروج".. وتوجّه الشكر لداعميها

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​أميمة تمام تخرج عن صمتها بعد أزمة "الروج".. وتوجّه الشكر لداعميها ​أميمة تمام تخرج عن صمتها بعد أزمة "الروج".. وتوجّه الشكر لداعميها

مصراوي Masrawy

09:23 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

علقت الإعلامية أميمة تمام، المذيعة بنشرة التاسعة على قناة الأولى، على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بعدما ظهرت على الهواء وهي تضع "روج"، ما أدى لإيقاف فريق عمل النشرة وإحالته للتحقيق.

وكتبت مذيعة نشرة التاسعة أميمة تمام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى جميع الأيادي التي تمتد إليّ بالدعم والمحبة، هؤلاء الذين لم يبخلوا بكلمات طيبة عبروا من خلالها عن تقديره الشخصي ولتاريخي، مؤكدين أنه لم يذهب هباءً، جراء التنمر والسطحية في زمن السوشيال ميديا".

وأضافت: "إلى أولئك الذين اقتلعوا الأشواك من طريقي لإعطائي الفرصة لتجاوز أزمتي والمضي قدمًا بينما كان يرشقني البعض بالحجارة ويلتزم البعض الآخر الصمت مترقبين بفضول تطورات المشهد وإسدال الستار، كلمات الشكر والتقدير والمحبة والاحترام غير كافية لكم، دمتم بخير بعيدين عن أي أذى".

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، قررت إحالة فريق عمل نشرة التاسعة، على شاشة القناة الأولى، للتحقيق، مؤكدة أن فريق العمل ومذيعة النشرة لم تراعِ القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ في أثناء قراءة عناوين الأخبار.

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