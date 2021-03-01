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رئيس "سلامة الغذاء": وجود حشرات أو فئران في أي مصنع طعام عقوبته 50 جنيهًا غرامة

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رئيس "سلامة الغذاء": وجود حشرات أو فئران في أي مصنع طعام عقوبته 50 جنيهًا غرامة رئيس "سلامة الغذاء": وجود حشرات أو فئران في أي مصنع طعام عقوبته 50 جنيهًا غرامة

مصراوي Masrawy

09:01 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن معظم مؤسسات التصنيع الغذائي في غير مسجلة، وكشف أن الهيئة أجرت تقييمًا لـ538 مصنع غذاء منهم 13 فقط مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة عن السنة المالية 2019/2020، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة.

وتساءل أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن مصير المصانع المخالفة والعقوبات التي تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقًا لاختصاصاتها، وأجاب منصور بأنه لا يوجد نصوص قانونية واضحة بالمخالفات والعقوبات التي تقابلها، قائلًا: "هل تعلمون أن وجود حشرات أو فئران في الطعام عقوبته 50 جنيهًا غرامة فقط"، موضحًا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعمل على إعداد مشروع قانون جديد بالتعاون مع وزارة العدل.

وفى هذا الصدد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة أن تتفدم بمشروع قانون لتعديل النصوص القانونية القائمة وأن يكون هناك نصوصا واضحة تتضمن المخالفات والعقوبات التى تقابلها، على أن تتقدم الحكومة بها المشروع إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخه.

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