أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين عام التوعية الإسلامية بالحج والعمرة يشيد بجهود القيادة في توفير لقاحات كورونا للجميع

Print
أمين عام التوعية الإسلامية بالحج والعمرة يشيد بجهود القيادة في توفير لقاحات كورونا للجميع أمين عام التوعية الإسلامية بالحج والعمرة يشيد بجهود القيادة في توفير لقاحات كورونا للجميع
"الحارثي" أشاد بحسن تنظيم وزارة الصحة خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح

أمين عام التوعية الإسلامية بالحج والعمرة يشيد بجهود القيادة في توفير لقاحات كورونا للجميع

تلقى الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال "الحارثي" إن توفير المملكة اللقاحات للمواطنين والمقيمين وإعطاءهم مجاناً يؤكد حرصها واهتمامها بصحة الإنسان وجعلها من أولياتها، مؤكداً أن تفوقت على كبريات الدول بإنسانيتها وتفانيها لخدمة المجتمعات.

وأضاف "الحارثي": وجدنا ترتيباً متميزاً وتنظيماً سلساً وتنسيقاً متكاملاً، واستقبالاً مشرفاً من قبل العاملين في السلك الصحي جزاهم الله خيراً.

وفي نهاية تصريحه، رفع شكره لولاة الأمر على جهودهم في المواطنين والمقيمين، سائلاً الله لهم الجزاء الأوفى والعمر المديد، وأن يحفظ الوطن والقيادة من كل سوء ومكروه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"لا حيلة لنا".. تركيا تئن تحت وطأة المقاطعة السعودية الشعبية وتعليق رسمي

"لا حيلة لنا".. تركيا تئن تحت وطأة المقاطعة السعودية الشعبية وتعليق رسمي

"لا حيلة لنا".. تركيا تئن تحت وطأة المقاطعة السعودية الشعبية وتعليق رسمي

"لا حيلة لنا".. تركيا تئن تحت وطأة المقاطعة السعودية الشعبية وتعليق رسمي

رئيس جمعية "نساء المستقبل": السعودية منذ تأسيسها تدعم تمكين المرأة.. وحقوقها تحظى بالأولوية

رئيس جمعية "نساء المستقبل": السعودية منذ تأسيسها تدعم تمكين المرأة.. وحقوقها تحظى بالأولوية

غدًا.. نهائي دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

غدًا.. نهائي دوري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية

شبكة عيون الإخبارية