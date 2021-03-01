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البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في مشاركة إمدادات لقاحات كورونا مع المكسيك

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البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في مشاركة إمدادات لقاحات كورونا مع المكسيك البيت الأبيض: بايدن لا يفكر في مشاركة إمدادات لقاحات كورونا مع المكسيك

مصراوي Masrawy

09:26 م الإثنين 01 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفكر في مشاركة جزء من إمدادات لقاحات كورونا المخصصة للولايات المتحدة، مع المكسيك.
وردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يفكر في الأمر، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض - وفقا لما أوردته "سي إن إن" الأمريكية - قائلة "لا .. الرئيس بايدن كان واضحا بخصوص التركيز على ضمان إتاحة اللقاحات لكل أمريكي.. هذا هو محل تركيزنا.. بمجرد أن نحقق هذا الهدف، يمكننا مناقشة المزيد من الخطوات بعد ذلك".
وأوضحت ساكي أن إدارة الرئيس جو بايدن تصب تركيزها خلال المحادثات مع كندا والمكسيك على الانتعاش الاقتصادي والتأكد من أن البلدين آمنتين بما يكفي لفتح الحدود مع الولايات المتحدة.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن ذلك يأتي قبيل اجتماع بايدن مع نظيره المكسيكي لوبيز أوبرادور، عن بعد في وقت لاحق اليوم، موضحة أنه من المتوقع أن يطلب أوبرادور من بايدن مشاركة بعض إمدادات لقاح Covid-19 الأمريكية، وفقًا لما قاله مسؤول حكومي مكسيكي اطلع على خطط المحادثة.

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