7 ملايين جنيه لشراء جهاز أشعة مقطعية جديد لمستشفى بني سويف التخصصي

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بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصي، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة ضخت أكثر من 7 ملايين جنيه من حساب الاعتمادات الخاصة بأمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى هيئة الشراء الموحد لصالح شراء جهاز أشعة مقطعية متعددة المقاطع لمستشفى بني سويف التخصصي.

أوضح مدير المستشفى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استكمال المرحلة الثالثة من التطوير التي تمت الموافقة علي استكمالها طبقًا للبرنامج الوظيفي المقترح من إدارة المشروعات بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتي يجرى من خلالها دعم واستكمال منظومة الخدمة الصحية بالمستشفى، والمتوقع زيادة 3 غرف عمليات كبرى بها، جارية حاليًا إجراءات استلامها من الجهة المنفذة للمشروع.

ويتضمن الوصف الوظيفي المقترح فتح خدمات جديدة مثل خدمة جراحة القلب المفتوح، وكذلك إعادة هيكلة أقسام المعمل بالمستشفى، وقسم الكلي، مع الإلتزام بمطابقة كل التصميمات للكود المصري لإنشاء المستشفيات.

أضاف مدير المستشفى أن توريد الجهاز يعد مطلبًا أساسيًا لاستكمال منظومة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى وخاصة في أقسام الطوارئ والحوادث وباقي أقسام المستشفى مثل الرعايات المركزة والحضانات.​