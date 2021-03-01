الأمم المتحدة: التحقيق في تسميم نافالني "مسألة ملحة"

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فيينا - (د ب أ)

قالت خبيرتان في الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك يجب أن يخضع لتحقيق دولي.

ووفقًا لما أفادت به أجنيس كالامارد وإيرين خان، المسؤولتان عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء وحرية التعبير في الأمم المتحدة ، فإنه ينبغي محاسبة من يقفون وراء عملية التسميم تلك.

وقالتا في بيان " نظرا لعدم استجابة السلطات المحلية بشكل كاف واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة، والنمط الواضح لمحاولة القتل المستهدف، نعتقد أنه يتعين إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة".

وبعد نجاته من محاولة تسميم بغاز الأعصاب وتلقي العلاج في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا في منتصف يناير الماضي، وألقي القبض عليه على الفور.

ومنذ ذلك الحين، حُكم عليه بالسجن بتهمة انتهاك الإفراج المشروط عنه لإدانته بالاحتيال في عام 2014، وهو ما تبين في حد ذاته أنه تعسفي من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتطالب دول الاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه، دون جدوى، وسط موجة من الاحتجاجات المؤيدة لنافالني في روسيا والتي قوبلت بآلاف الاعتقالات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تأمل في أن يفضح محققو الأمم المتحدة "المعلومات المضللة" الدولية المحيطة بقضية نافالني. وأضافت أنه يتعين على ألمانيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن تقدما أدلة في نهاية الأمر.