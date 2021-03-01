قصة حب فاشلة.. انتحار فتاة بحبة غلال في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي :

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الإثنين، بعد تناولها حبوب سوس القمح، بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع "غادة. ا.ا، 26 عاما"، بعد تناولها حبوب سوس القمح.

أوضحت التحريات أن الفتاة ذهبت لمستشفى نجع حمادي، للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، وعادت مرة أخرى في المساء حالتها خطرة، وأخبرت الفريق الطبي بأنها تناولت حبوب سوس القمح، وتوفيت أثناء الكشف عليها.

كشفت التحريات أن سبب انتحارها عدم موافقة أسرة شاب ارتبطت به عاطفيًا، على زواجهما كونها من أسرة فقيرة، وبعد فشل محاولات كثيرة لإقناعهم أقدمت على الانتحار بتناول حبوب سوس القمح.

جرى إيداع جثة الفتاة مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

في العام 2019، أطلق مجمع البحوث الإسلامية التابع لجامعة الأزهر حملة تحت اسم "حياتك أمانة حافظ عليها" للتوعية بمشكلة الانتحار. فضلاً عن حملة "معًا ضد الانتحار" برعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للتوعية من على منابر المساجد وبالمدارس والجامعات.

كما أطلقت مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية حملة أخرى باسم "حياتك تستاهل تتعاش" للدعوة إلى التوجه لأول عيادة حكومية يتم فتحها لمواجهة مشكلة الانتحار لدى الحاجة لذلك، بالإضافة إلى تدشين خط ساخن في حالة الرغبة في التواصل مع متخصصين بهدف الحصول على مساعدة او استشارة.