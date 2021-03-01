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مصراوي Masrawy

الأقصر - محمد محروس

أجرت عدسة مصراوي جولة داخل متحف التحنيط في مدينة الأقصر، استعرضت فيها لقراء الموقع ما يضمه هذا الصرح الهام من اكتشافات ترجع إلى عصور المصريين القدماء، تظهر ما برعوا فيه من أساليب التحنيط.

يقع المتحف على كورنيش النيل شمالي معبد الأقصر، على مساحة 2035 مترًا مربعًا. ويضم قاعة العرض على مساحة 365 مترًا مربعًا. بالإضافة إلى قاعة للمحاضرات وهي مجهزة بأحدث الأجهزة السمعية، تقام بها الندوات والمحاضرات الثقافية، وتعرض الأفلام التسجيلية التاريخية والأثرية، فضلاً عن كافتيريات تقع على النيل مباشرة.

بعرض لتقنيات فن التحنيط القديم التي طبقها القدماء المصريون على البشر والعديد من الكائنات، ويضم مومياءات لقطط وأسماك وتماسيح. وقد تم افتتاحه في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سنة 1997.