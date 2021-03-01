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.. "الشريف" يدشِّن مركز لقاحات كورونا بمستشفى الخرمة

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بالفيديو.. "الشريف" يدشِّن مركز لقاحات كورونا بمستشفى الخرمة .. "الشريف" يدشِّن مركز لقاحات كورونا بمستشفى الخرمة

بالفيديو..

دشّن محافظ محافظة الخرمة "شاكر بن خالد الشريف" مركز التطعيم ضد بمستشفى الخرمة العام.

وافتتح محافظ الخرمة المركز مع مدير مستشفى الخرمة العام "محمد بن شجاع السبيعي"، ثم استكمل إجراءات أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا، وأخذ الجرعة مع عشرات المواطنين بالخرمة.

وقال لـ"سبق" مدير المستشفى محمد بن شجاع السبيعي: "إن المركز بمحافظة الخرمة يفتح أبوابه من الساعة الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل بالمستشفى".

وأضاف "السبيعي": "على الراغبين بأخذ اللقاح التسجيل بتطبيق صحتي، وتسجيل موعد، ومراجعة المركز لأخذ اللقاح بكل يسر وسهولة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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