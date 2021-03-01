أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ابل" تعلن فتح جميع متاجرها بأمريكا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا

Print
"ابل" تعلن فتح جميع متاجرها بأمريكا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا "ابل" تعلن فتح جميع متاجرها بأمريكا للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا
قالت إنها تعتمد على خبراء طبيين لاتخاذ قراراتها حسب الوضع بكل مقاطعة

أعلنت شركة ابل، اليوم الاثنين، عن فتح جميع متاجرها في الولايات المتحدة وعددها 271 متجرًا، وهي المرة الأولى منذ نحو عام بعد أن اضطرت إلى إغلاق العديد من منافذ البيع بسبب جائحة كوفيد -19.

وتفصيلاً، ذكرت الشركة أنها التزمت الحذر في إعادة متاجر البيع بالتجزئة واستخدمت فريقًا يضم خبراء طبيين لاتخاذ قراراتها الخاصة على أساس الوضع في كل مقاطعة على حدة.

وأوضحت الشركة أنها وسّعت خدمة اكسبرس وهي جدار يبنى أمام المتجر الرئيس ومزود بمنافذ صغيرة للبيع، محمية بزجاج شبكي، وتضم رفوفًا تعرض حافظات الهواتف وسماعات اير بودز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها

شبكة عيون الإخبارية