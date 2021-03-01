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غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بقليوب

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غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بقليوب غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بقليوب

مصراوي Masrawy

07:45 م الإثنين 01 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب في محافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمدينة، غدًا الثلاثاء.

وأوضح بيان للمحافظة أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، على أن يجرى فصل التيار الكهربي بالتتابع حتى لا تتطول المدة.

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق هي: "بحري السكة الحديد، عزبة عبد الوهاب، الحكر، النقص الزهوي، مالك الملك، ومن الساعة ١٢ ظهرًا، حتى الساعة ٢ ظهرًا بمنطقة (بحري السكة الحديد ، مربع الحكر، طريق حلابة).

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، باتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي من عدم ضخ مياه الشرب، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.​

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