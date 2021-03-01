تسمم 6 عاملات بوجبة فاسدة في السويس

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيبت 6 عاملات خدمات معاونة بنزلة معوية حادة مصحوبة بأعراض تسمم، بعد تناولهن طعام داخل موقع عملهم بمنطقة السخنة جنوبي السويس.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغًا بالحادث، بينما وجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالتنسيق ونقل المصابات إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام إن العاملات وصلن المستشفى وأجريت لهن الإسعافات الأولية اللازمة، وغسيل معدة.

وأضاف المصدر الطبي أن المصابات يعملن في الخدمات المعاونة بجامعة الجلالة، وبسؤالهن عما تناولن من طعام أوضحن أنهن تناولن سمك مملح ورنجة قبل مغادرتهن موقع العمل.

أكد المصدر استقرار حالتهن، بينما تقرر إخضاعهن تحت الملاحظة بالمستشفى لحين تعافيهن بشكل كامل.

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