محطة تدوير وشاشات عرض.. تفاصيل مشروع المجزر الآلي بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الجهات المُنفذة لمشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر".

تابعت محافظ دمياط، آخر التطورات بالمشروع والموقف النهائي للمجزرين الحكومي والاستثماري، والمقرر تنفيذهما وفقا لأعلى المعايير الخاصة بهذه المنشآت، وتجهيزهما بأحدث المعدات المطابقة لمواصفات الجودة.

وجرى استعراض شامل للتصور الخاص بالمجزر الاستثماري، بما يتضمنه من صندوقين "ذبح دوار"، وخطي تشغيل وثلاجات تسع ٣٦٠ رأس ماشية، بالإضافة إلى أنفاق التجميد ومساحات تخزين، فضلاً عن عرض المخطط العام لمكونات المشروع بأكمله من رصيف تنزيل ومحجر ومخزن للأعلاف ومصنع كمبوست.

يضم المشروع منطقة تخلص من المخلفات ومبنى إداري ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية ومصنع مخثر للدم، الذي سيحقق عائدا اقتصاديا كبيرا وأخيرًا استراحة مزودة بشاشات عرض تتيح للجزارين المترددين على المجزر متابعة عمليات الذبح.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بتخصيص أماكن لانتظار السيارات ومراعاة الخطط المستقبلية خلال التنفيذ، مؤكدة على سرعة وضع جدول زمني محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من جميع الأعمال بالمشروع.

بينّت أن الهدف من إنشاء المجزر خدمة وتنمية إنتاج اللحوم، والحفاظ على المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية و بالأسعار المناسبة.​