أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محطة تدوير وشاشات عرض.. تفاصيل مشروع المجزر الآلي بدمياط

Print
محطة تدوير وشاشات عرض.. تفاصيل مشروع المجزر الآلي بدمياط محطة تدوير وشاشات عرض.. تفاصيل مشروع المجزر الآلي بدمياط

مصراوي Masrawy

07:41 م الإثنين 01 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الجهات المُنفذة لمشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير مخلفات حيوانية "كوكر".

تابعت محافظ دمياط، آخر التطورات بالمشروع والموقف النهائي للمجزرين الحكومي والاستثماري، والمقرر تنفيذهما وفقا لأعلى المعايير الخاصة بهذه المنشآت، وتجهيزهما بأحدث المعدات المطابقة لمواصفات الجودة.
وجرى استعراض شامل للتصور الخاص بالمجزر الاستثماري، بما يتضمنه من صندوقين "ذبح دوار"، وخطي تشغيل وثلاجات تسع ٣٦٠ رأس ماشية، بالإضافة إلى أنفاق التجميد ومساحات تخزين، فضلاً عن عرض المخطط العام لمكونات المشروع بأكمله من رصيف تنزيل ومحجر ومخزن للأعلاف ومصنع كمبوست.

يضم المشروع منطقة تخلص من المخلفات ومبنى إداري ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية ومصنع مخثر للدم، الذي سيحقق عائدا اقتصاديا كبيرا وأخيرًا استراحة مزودة بشاشات عرض تتيح للجزارين المترددين على المجزر متابعة عمليات الذبح.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بتخصيص أماكن لانتظار السيارات ومراعاة الخطط المستقبلية خلال التنفيذ، مؤكدة على سرعة وضع جدول زمني محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من جميع الأعمال بالمشروع.

بينّت أن الهدف من إنشاء المجزر خدمة وتنمية إنتاج اللحوم، والحفاظ على المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية و بالأسعار المناسبة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية