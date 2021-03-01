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4 مصابين في تصادم ميكروباص بملاكي في السويس

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4 مصابين في تصادم ميكروباص بملاكي في السويس 4 مصابين في تصادم ميكروباص بملاكي في السويس

مصراوي Masrawy

07:39 م الإثنين 01 مارس 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي طريق "السويس - الإسماعيلية"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجناين اليوم الإثنين، بتصادم سيارة ميكروباص رقم "4298 ط ف بأخرى ملاكي "ط س ا 3528" عند مدخل قرية العمدة على الطريق الصحراوي المؤدي إلى الإسماعيلية.

وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، بتسيير خمس سيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام بعد إجراء الإسعافات الأولية بمكان الحادث.

وقال مصدر طبي إن المصابين هم فاتن السيد محمد 40 عامًا، مقيمة بالسويس، مصابة بكسر في الترقوة اليسرى، وميادة محمد عبد الرازق 21 عامًا، وميرنا عواد إبراهيم 22 عامًا، وإبراهيم أشرف على 22 عامًا، وهم من محافظة الإسماعيلية، أصيبوا بكدمات وجروح وكدمات وسحجات بالجسد.​

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