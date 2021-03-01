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إصابة 5 أطفال في انقلاب سيارة بالشرقية

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إصابة 5 أطفال في انقلاب سيارة بالشرقية إصابة 5 أطفال في انقلاب سيارة بالشرقية

مصراوي Masrawy

07:35 م الإثنين 01 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

أصيب 5 أطفال بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الإثنين؛ إثر انقلاب سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

استقبل مستشفى بلبيس المركزي الأطفال المصابين أعمارهم بين 8 و10 أعوام، مصابين جميعًا بإصابات وجروح بالغة بأنحاء متفرقة من الجسد، وذلك إثر انقلاب سيارة ربع نقل بدائرة مركز شرطة بلبيس.

جرى تحويل اثنين من المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لخطورة إصابتهم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​

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