أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وكالة الطاقة الذرية تطلب من أمريكا وإيران عدم استخدام عملها للمساومة بالمفاوضات

Print
وكالة الطاقة الذرية تطلب من أمريكا وإيران عدم استخدام عملها للمساومة بالمفاوضات وكالة الطاقة الذرية تطلب من أمريكا وإيران عدم استخدام عملها للمساومة بالمفاوضات

مصراوي Masrawy

07:08 م الإثنين 01 مارس 2021

طهران - (د ب أ)

سعى المراقبون النوويون إلى منع انحراف عملهم بصورة أكبر جراء الأزمة الشديدة حول البرنامج النووي الإيراني، فيما يقرر الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون هذا الأسبوع ما إذا كان سيتم توجيه اللوم رسميًا لطهران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين قاموا خلال السنوات الأربعة الماضية بزهاء 170 زيارة بناء على إشعار قصير لمواقع في إيران، هم من أكثر ضحايا هذا النزاع.

هؤلاء المفتشون خسروا حقهم في طلب إجراء تفتيشات مفاجئة وزيارة منشآت مهمة الشهر الماضي بعد أن علقت إيران الامتثال لما يسمى بالبروتكول الإضافي للوكالة الذرية حسبما ذكر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي خلال إيجاز صحفي اليوم الاثنين.

وقال جروسي "لا يمكنك أن تعرف ما إذا كان في وسعك النوم الليلة، أم سوف يستبد بك القلق لأنه ليس لديك تفتيشات".

ومضى يقول إن عمل الوكالة يجب ألا يصبح ورقة مساومة في المفاوضات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية