أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحويل غرفة عمليات بورسعيد لمركز للطوارئ والسلامة العامة

Print
تحويل غرفة عمليات بورسعيد لمركز للطوارئ والسلامة العامة تحويل غرفة عمليات بورسعيد لمركز للطوارئ والسلامة العامة

مصراوي Masrawy

06:50 م الإثنين 01 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الإثنين، إنه جاري تطوير وتحويل غرفة عمليات المحافظة إلى مركز الخدمات والطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وذلك في إطار تطوير منظومة الإدارة.

أشار المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، إلى أن أعمال تطوير إدارة الأزمات تأتي في إطار مشروع إنشاء مركز الخدمات والطوارئ والسلامة العامة المطورة ببورسعيد، تماشيًا مع كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تحقيقها على أرض المحافظة.

وأكد على أنه وجه بسرعة إنجاز كافة الأعمال في أقرب وقت، تمهيدًا لافتتاح المركز خلال الفترة المقبلة.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية