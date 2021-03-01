تحويل غرفة عمليات بورسعيد لمركز للطوارئ والسلامة العامة

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الإثنين، إنه جاري تطوير وتحويل غرفة عمليات المحافظة إلى مركز الخدمات والطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وذلك في إطار تطوير منظومة الإدارة.

أشار المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، إلى أن أعمال تطوير إدارة الأزمات تأتي في إطار مشروع إنشاء مركز الخدمات والطوارئ والسلامة العامة المطورة ببورسعيد، تماشيًا مع كافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تحقيقها على أرض المحافظة.

وأكد على أنه وجه بسرعة إنجاز كافة الأعمال في أقرب وقت، تمهيدًا لافتتاح المركز خلال الفترة المقبلة.​