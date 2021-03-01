وزير الصحة الأوكراني يتلقى لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

كييف - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية أن وزير الصحة، ماكسيم ستيبانوف، تلقى لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا اليوم الاثنين، في مستشفى أوليكساندريفسكا بالعاصمة كييف.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن ستيبانوف أصيب بفيروس كورونا في شهر نوفمبر الماضي.

ويذكر أن حملة التطعيم ضد كورونا بدأت في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وتم تطعيم 3 آلاف و141 شخصًا من اللقاح اليوم.

وتلقت أوكرانيا 500 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينكا" في 23 فبراير تم شراؤها من ميزانية الدولة، ومن المتوقع أن تتسلم وزارة الصحة مليون ونصف المليون جرعة من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية نهاية الشهر الجاري.