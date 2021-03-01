أخبار عاجلة

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
الأسبوع في 14 صورة: انفصال جبل جليدي عملاق.. وامرأة عجوز تلكم مدربها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

في أحدث ظهور لها.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة ناعمة

Print
في أحدث ظهور لها.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة ناعمة

مصراوي Masrawy

06:28 م الإثنين 01 مارس 2021

كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها بصورة جديدة على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، إذ طلت ببلوزة باللون الأبيض، مزودة بأكمام مع جيب قصير باللون الأسود، مزينا بحزام عند منطقة الخصر.

كما نسقت مع إطلالتها شراب نيون وحذاء بنفس لون الجيب، و اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم، وأسورة، وساعة، وحلق، ونظارة شمسية.

وتشارك سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية