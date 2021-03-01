في أحدث ظهور لها.. سمية الخشاب تتألق بإطلالة ناعمة

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها بصورة جديدة على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، إذ طلت ببلوزة باللون الأبيض، مزودة بأكمام مع جيب قصير باللون الأسود، مزينا بحزام عند منطقة الخصر.

كما نسقت مع إطلالتها شراب نيون وحذاء بنفس لون الجيب، و اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم، وأسورة، وساعة، وحلق، ونظارة شمسية.

وتشارك سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.