صور.. دورة لتطوير مهارات المعلمين في المدارس المصرية اليابانية بجنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، لقاء تعريفيًا "أون لاين" مع الخبير الياباني السيد "سوزوكي سينسيه"، لتطوير مهارات المعلمين وتحسين أدائهم، بحضور المعلمين وفريق المشرفين اليابانيين على المدارس المصرية اليابانية بجنوب سيناء.

وأجاب الخبير الياباني خلال اللقاء على كافة استفسارات المشرفين والمعلمين المتعلقة بالقواعد الصفية وقوانين المدرسة الحياتية.

وقال إبراهيم الفقي، مسئول الأنشطة اليابانية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن أنشطة التوكاتسو هي أنشطة لا صفية، وتركز على تنمية الجوانب الأخلاقية وتطبقها خلال الحياة اليومية للطلاب، لاكسابهم المهارات الحياتية، وأظهرت نتائج التطبيق على المدارس الرائدة في هذا المجال إيجابية هذه الأنشطة على الطلاب، لذا نسعى في التوسع لتطبيقها بالمدارس الحكومية، والسعي نحو تعميمها في جميع المدارس التي تطبق نظام التعليم المصري الجديد 2.0.

وأضاف مسئول الأنشطة اليابانية في تصريح له اليوم، أن تسهم في تنمية الشخصية المتوازنة للطلاب، سواء كان أكاديميًا أو معرفيًا أو بدنيًا أو وجدانيًا أو عقليًا، لذا قامت وزارة التربية والتعليم، بإدخال أنشطة "توكاتسو" ضمن مكونات نظام التعليم الجديد، الذي يركز على إكساب الطالب المصري ما يعرف "بمهارات القرن الحادي والعشرين"، والتي تشتمل على مهارات إدارة الذات ومهارات التعامل مع الآخرين.