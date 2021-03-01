غلق مستشفى تابع لجمعية خيرية في السويس لمخالفة الاشتراطات

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

أغلقت لجنة من مديرية الصحة والسكان بالسويس، مستشفى تابع لإحدى الجمعيات الخيرية بحي الأربعين لعدم توافر الاشتراطات والمعايير الصحية.

وقال مصدر طبي إن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، وجه بخروج حملة للتفتيش على المنشآت الصحية قادتها الدكتورة هدى صالح مدير إدارة العلاج الحر، بمشاركة حي الأربعين.

وتابع المصدر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن الحملة فحصت عدد من المنشآت الطبية بنطاق الحي، أغلقت المستشفى المشار إليها بمنطقة المثلث لعدم توافر الاشتراطات والمعايير الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

ونفذ قرار الغلق رئيس حي الأربعين، بعد صرف جميع المرضى والأطباء مع تحرير محضر بالواقعة، على أن يستمر الغلق لحين تلافي السلبيات التي سجلتها ادارة العلاج الحر، وذلك حرصا من صحة السويس على متابعة كافة الاشتراطات والمعايير الصحية بالمستشفيات العامة والخاصة.