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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إنه تم تحرير 621 محضرًا؛ منها 3 محاضر لمحلات مشاركة لم تقم بإعلان الأسعار، و618 محضرًا أخرى تنوعت ما بين الأوكازيون الوهمي والعمل دون تصريح.

وأضاف حسام، في بيان اليوم الإثنين، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون بعد مد فترة الأوكازيون طبقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وصل إلى 3060 محلًّا تجاريًّا، كان للقاهرة نصيب كبير من تلك المحلات بعدد يصل إلى 1194 محلًّا تجاريًّا ثم الجيزة 447، فالإسكندرية 303، تليها المنيا 118 محلًّا مشاركًا ثم سوهاج 97 محلًّا تجاريًّا.

وأكد مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن قطاع التجارة الداخلية بمفتشيه سيواصل الحملات الرقابية على المحلات المشاركة؛ تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، مشيرًا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تحقيق الرواج التجاري للمحلات وحصول المواطنين على سلع بتخفيضات تصل في بعضها إلى 50%.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي كان قد أصدر قرارًا بمد الأوكازيون حتى 28 مارس المقبل؛ بهدف تنشيط التجارة الداخلية.

وتناشد الوزارة جموع المستهلكين الإبلاغ عن أية مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحلات التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك ١٩٥٨٨، أو عن طريق الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ١٦٥٢٨.