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محافظ أسوان: "منتدى السلام والتنمية" يعكس مكانة الإقليم

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محافظ أسوان: "منتدى السلام والتنمية" يعكس مكانة الإقليم محافظ أسوان: "منتدى السلام والتنمية" يعكس مكانة الإقليم

مصراوي Masrawy

04:25 م الإثنين 01 مارس 2021

أسوان – إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على عقد وتنظيم النسخة الثانية من منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين والذي يعقد جلساته افتراضيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا، عبر منصة إلكترونية في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى بعنوان "صياغة واقع إفريقى جديد.. نحو تعافى أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".

وأشاد محافظ أسوان بالإرادة الصلبة للقيادة المصرية وإصرارها على استمرار تنظيم هذا المنتدى القارى، والذي يساهم بشكل مباشر في رفع اسم أسوان عالياً كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنظيم منتدى أسوان يعكس مكانتها لدى الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة لإعادة الوجه الحضارى لها كأهم المقاصد السياحية وقبلة للإستثمارات العالمية والمحلية ، فضلاً عن أنها مركز تاريخي للثقافات المتنوعة.

لافتاً إلى أن أسوان بفضل هذه التوجيهات تشهد حالياً مشروعات غير مسبوقة في قطاعات التطوير والتجميل والبنية التحتية، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقع الحياة نحو الأفضل وخاصة مبادرات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى والتأمين الصحي الشامل.

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