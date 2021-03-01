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بعد مصرع طفلتين وإصابة 3 أشخاص.. قصة "بئر صرف قلب الفرح لجنازة"

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بعد مصرع طفلتين وإصابة 3 أشخاص.. قصة "بئر صرف قلب الفرح لجنازة" بعد مصرع طفلتين وإصابة 3 أشخاص.. قصة "بئر صرف قلب الفرح لجنازة"

مصراوي Masrawy

04:24 م الإثنين 01 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تحول فرح عروس في قرية بني شقير بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، إلى مأتم، بسبب مصرع طفلتين وإصابة 3 أشخاص من ذويهم عقب انهيار بئر للصرف الصحي عليهم بأحد المنازل.

داخل منزل العروس الكل يصفق ويغني فيما يطلقن السيدات والفتيات الزغاريد، وفجأة تحول كل هذا إلى صراخ وعويل بعد انهيار بئر للصرف الصحي داخل المنزل على المعازيم.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى قرية بني شقير وبالمعاينة الأولية تبين مصرع الطفلتان "بسمة.م.م" 5 أعوام، و"مها.أ.م" 5 أعوام، وإصابة"حبيبة. س.م" ٧ أعوام، و"آيات. ج. م" ٣ أعوام، و"فاطمة. ح.ع" ٣٥ عامًا.

وقال شهود العيان لـ"مصراوي":"إنهم كانوا يعملون في حفر بئر للصرف الصحي بأحد المنازل بقرية بني شقير فانهارت عليهم البئر".

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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