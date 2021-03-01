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تحمل 74 ألف طن.. وصول أكبر سفينة بضائع لميناء الإسكندرية

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تحمل 74 ألف طن.. وصول أكبر سفينة بضائع لميناء الإسكندرية تحمل 74 ألف طن.. وصول أكبر سفينة بضائع لميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

03:59 م الإثنين 01 مارس 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، واحدة من أكبر السفن التابعة لخط "ميرسيك" الملاحي، وعلى متنها 74 ألف طن حاويات وبضائع متنوعة.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن السفينة يصل طولها إلى 300 متر تقريبا، وتزور الميناء للمرة الأولى.

وأضاف شاهين، أنه جاري إنهاء إجراءات دخول وتراكي السفينة، وإتباع أقصى درجات الدقة والكفاءة من أطقم الوحدات البحرية بالميناء أثناء عمليتي القطر والإرشاد.

وفي سياق متصل، شهد ميناء الإسكندرية، نشاطاً ملحوظاً في السفن وتداول البضائع، إذ جرى تداول ما يقرب من 379 ألف طن بضائع خلال الـ 3 أيام الماضية.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات المتداولة بلغ 4606 حاوية، فضلا عن دخول وخروج عدد 25 ألف و549 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الميناء، بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الـ 72 ساعة الماضية نحو 110 سفينة تحمل بضائع إستراتيجية.

ويواصل ميناء الإسكندرية اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، لمواجهة "كوفيد – 19".

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