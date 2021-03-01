مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى انهيار بئر صرف صحي بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرين اليوم الاثنين، إثر انهيار بئر للصرف الصحي عليهم داخل منزل بقرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بالحادث، وانتقال الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى قرية بني شقير وبالمعاينة الأولية تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين وجاري البحث عن آخرين.

وقال شهود العيان لـ"مصراوي": "إن الضحايا كانوا ضمن المدعوين لأحد الأفراح في قرية بني شقير ووقفوا فوق البئر لينهار بهم ويلقوا حتفهم".

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.