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إيطاليا تقطع خطوات عملية في اتجاه اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

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إيطاليا تقطع خطوات عملية في اتجاه اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إيطاليا تقطع خطوات عملية في اتجاه اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

مصراوي Masrawy

03:36 م الإثنين 01 مارس 2021

وكالات:

أعلن فرانشيسكو فايا، كبير الأطباء في المعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية، أن إيطاليا سترسل مفتشين إلى للتحقق من الشركات المصنعة للقاح المضاد لكورونا "سبوتنيك V"، حسبما نقلت روسيا اليوم .

وكانت إدارة هذه المؤسسة العلمية والطبية، قد أرسلت في وقت سابق إلى وزارة الصحة الإيطالية خلاصة إيجابية عن فعالية وسلامة استخدام اللقاح الروسي.

وفي تصريح لصحيفة كورييري ديلا سيرا، قال كبير الأطباء في معهد ""لازارو سبالانزاني" الإيطالي للأمراض المعدية: "سبوتنيك فعال. قمنا بتقييمه بشكل مستقل كمعهد بحثي وليس كمجموعة منفصلة. لقد تم توزيع الوثيقة من دون أي رغبة في التدخل بالسياسة".

ووفق نتائج معهد سبالانزاني، فإن اللقاح "سبوتنيك V" فعال بنسبة 90 في المائة للعدوى المصحوبة بأعراض و100 في مواجهة حالات الإصابة الشديدة بالمرض.

يشار إلى أن انخفاض المعروض من اللقاحات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، يؤخر خطط السلطات الإيطالية للتطعيم الشامل ضد "كوفيد – 19".

وبالعلاقة مع ذلك، يبدي قادة عدد من المناطق الإيطالية وممثلون بارزون من الأوساط العلمية والطبية في البلاد اهتماما متزايدا باللقاح الروسي، داعين إلى السماح بشرائه واستخدامه داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال فرانشيسكو فايا بهذا الشأن: "لقد قمنا للتو بتطعيم اثنين من المفتشين الإيطاليين اللذين سيسافران إلى موسكو للتحقق من معايير الجودة في المؤسسات التي تنتج سبوتنيك".

وعن ضرورة وصول اللقاح الروسي إلى إيطاليا، صرح يوم الاثنين البروفيسور جوزيبي ريموتسي، مدير معهد ماريو نيجري للبحوث الدوائية في ميلانو، لافتا في مقابلة مع نفس الصحيفة الإيطالية إلى أن التحقق من منتجي سبوتنيك يجب أن يتم مع الأخذ بعين الاعتبار أن "المفتشين لا يمكن أن يطلبوا أن يكون اللقاح الذي يتم إنتاجه في روسيا أو الصين، قد تم تحضيره بمعدات عليها علامة СE"، وهي تعني أن المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لتوجيهات الاتحاد الأوروبي ومعايير الاتحاد الأوروبي المنسقة.

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