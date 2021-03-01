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صور.. تسليم 4 آلاف "بوليصة تأمين" للعمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء

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صور.. تسليم 4 آلاف "بوليصة تأمين" للعمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء صور.. تسليم 4 آلاف "بوليصة تأمين" للعمالة غير المنتظمة في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

03:18 م الإثنين 01 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، حفلًا لتسليم بوليصة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والصيادين، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، إنه جرى تسليم 3995 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، و74 بوليصة للصيادين، و40 بوليصة تأمين بمديرية الشباب والرياضة.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة أنه سيجري توزيع عدد من بوليصات التأمين على الحياة بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة.

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