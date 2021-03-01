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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن وصول 72 بطاقة تموين ذكية جديدة، (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، و تسليمها للمنتفعين على مستوى مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمسة.

وقال السيد، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية التابعة لمديرية التموين الوادي الجديد، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

ومن جانبه أوضح المهندس صلاح حلمي مدير المركز المطور لخدمة المواطنين بالخارجة، وصول 35 بطاقة تخص مكتب تموين الخارجة، 21 مكتب الداخلة 9الفرافرة، و3بلاط، ,4باريس، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.