تقتل خلال 60 دقيقة.. ضبط "أسماك الأرنب" السامة في أسواق الإسكندرية - صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، اليوم الاثنين، 300 كيلو جرام من أسماك "القراض" السامة أو "الأرنب" في حملة بسوق الحضرة القبلية.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بشن حملات مكبرة على الأسواق بضبط أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجه المحافظ بمعاقبة المخالفين، وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

وقال الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إن الحملات أسفرت عن ضبط نحو 300 كيلو جرام من أسماك القراض السامة أثناء عرضها للبيع بسوق الحضرة القبلية.

وناشد مدير مديرية الطب البيطري، المواطنين بتوخي الحذر وعدم شراء أو تناول مثل هذه الأسماك السامة حرصا على سلامتهم.

يذكر أن تناول سمكة الأرنب السامة أو سمكة القراض يؤدي إلى توقف القلب تماما، ما يسبب الوفاة خلال 60 دقيقة نظرا لشدة سميتها.

وتعد هذه السمكة الأكثر سمية على الإطلاق ما بين الأسماك المنتشرة لدى الصيادين، كما أنها مُحرم صيدها في مصر بسبب خطرها الذي يصل إلى حد الوفاة.