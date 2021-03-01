محافظ الأقصر يكشف تفاصيل اختيار قرى مبادرة "حياة كريمة"

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير قرى مصر شملت المرحلة الأولى بمحافظة الأقصر مركزي إسنا وأرمنت، مشيراً إلى أن اختيار هذين المركزين جرى من خلال التنسيق ما بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وأضاف محافظ الأقصر أنه بالنسبة لمركز إسنا استهدفت المبادرة 9 وحدات محلية بواقع 27 قرية بـ208 نجع، سيتم تطويرها بالكامل في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة ومراكز الشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .

وأشار ألهم إلى أن كل الخدمات والاحتياجات التي سوف تقدم في هذه القرى تتم حسب التوصيف الصادر من وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والذى تم عرضه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد محافظ الأقصر على أن تطبيق هذه المبادرة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تستهدف بالدرجة الأولى تحسين مستوى معيشة المواطن اجتماعيا وصحيا واقتصاديا مع توفير كافة الخدمات والمرافق، مناشداً المواطنين تحري دقة المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات بهذا الشأن و الرجوع للمصادر الأصلية لأى معلومة تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.