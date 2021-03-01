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بعد " التنمر".. إحالة مدير مؤسسة للأيتام في دمياط للتحقيق

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بعد "فيديو التنمر".. إحالة مدير مؤسسة للأيتام في دمياط للتحقيق بعد " التنمر".. إحالة مدير مؤسسة للأيتام في دمياط للتحقيق

مصراوي Masrawy

02:58 م الإثنين 01 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أحال حسام عبد الغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، مدير مؤسسة تربية بنين فارسكور، والمشرفين بها للتحقيق.

كما وجه مدير المديرية، بتكليف لجنة حماية الطفل الفرعية بمتابعة التحقيقات في واقعة اعتداء أحد أبناء المؤسسة على زميل له، بالضرب والتنمر.

واستدعى عبد الغفار، أعضاء مجلس إدارة جمعية تربية البنين بفارسكور، الجمعية المسند إليها إدارة المؤسسة، لاجتماع عاجل بعد رصد مقطع يكشف عن الواقعة.

وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، في تصريح صحفي، أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات الرقابية لن تدخر جهدا في محاسبة المقصرين.

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