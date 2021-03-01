كامل العدد.. "تعليم جنوب سيناء": جميع طلاب أولى ثانوي أدوا الامتحانات إلكترونيًا

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن 1013 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي العام أدوا امتحانات النقل اليوم الإثنين في مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والجغرافيا اللغة إلكترونيًا، وسط إجراءات احترازية ووقائية، وأدى 72 طالب وطالبة من طلاب المنازل والدمج الاختبار ورقيًا.

وأكد أن طلاب الصف الأول الثانوي العام أدوا امتحانات النقل اليوم بنسبة 100 %، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي (منازل ، دمج ) الامتحانات بنسبة 95 %.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له اليوم، أن 3387 طالبًا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي أدوا امتحانات النقل اليوم بنسبة حضور 98 %، وأدى 1055 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي الفني اليوم امتحانات النقل بنسبة بلغت 96%.

وأوضح أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانات النقل بمادتي الأحياء والفلسفة والمنطق غدا الثلاثاء على فترتين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم، يترأس غرفة العمليات بالمديرية وتابع سير امتحانات النقل للصف الأول الثانوي، وذلك بالتنسيق التام مع غرف العمليات بالإدارات والغرفة الرئيسة بالوزارة.