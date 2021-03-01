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محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي

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مصراوي Masrawy

02:56 م الإثنين 01 مارس 2021

الفيوم – حسين فتحي:

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، آليات توفير الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس قطاع الصرف الصحى، لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

ذكر الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن تناول أهم المشكلات والمعوقات التي تعطل تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى، وعلى رأسها توفير الأراضى المزمع إنشاء محطات الرفع والمعالجة عليها، بالإضافة الى مناقشة آليات توفير تلك الأراضى من أراضى أملاك الدولة.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة حريصة على انهاء كافة مشروعات الصرف الصحى، لافتًا إلى استمرار تقديم الدعم الكامل وإجراء كافة التنسيقات اللازمة لتذليل كافة العقبات التى تواجه إنهاء المشروعات، وذلك للوصول لأقصى درجات النفع العام لسكان محافظة الفيوم من خدمات الصرف الصحى ورفع المعاناة عن المواطن.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد خريطتين لأماكن تنفيذ المحطات سواء محطات رفع أو معالجة ومساحاتها والاحداثيات، وكذلك الموقف التنفيذى لكل مشروع ونسب تنفيذه، لافتاً إلى ضرورة الإلتزام بالتوقيت المخطط له لإنهاء المشروعات.

وطالب المحافظ رؤساء المدن بحصر جميع أراضى أملاك الدولة بنطاق هذه المواقع ومساحتها لدراسة استغلالها فى إنشاء تلك المحطات، بما يسهم فى خفض تكلفة إنشاء تلك المحطات.

وشدد المحافظ، على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المُحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر على مواعيد التنفيذ.

محافظ الفيوم يقود اجتماع لمناقشة مشروعات الصرف الصحى

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