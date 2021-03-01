بالأسماء.. مصرع موظف وإنقاذ 3 آخرين سقطوا في بيارة محطة صرف بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي موظف مصرعه وأصيب 3 آخرين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين، أثناء تطهيرهم بيارة محطة صرف صحي بقرية الحلاقي بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء جلال أبو سيحلي، نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال بسقوط موظفين في بيارة صرف صحي دائرة مركز طما.

تبين من التحريات أنه أثناء قيام كل من شريف محمد عبدالرحيم 32 عامًا ويقيم بناحية قرية سلامون دائرة مركز طما، السيد علي محمد 35 عامًا، طه حلمي عبدالرازق 33 عامًا، على أحمد زكي 32 عامًا، وجميعهم موظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ويقيمون دائرة مركز طما، بتنظيف بيارة محطة الصرف الصحي بقرية الحلاقي، سقطوا في مياه الصرف.

نتج عن الواقعة مصرع الأول، وانتشال الباقين على قيد الحياة مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى طما المركزي، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.