أخبار عاجلة

تراجع وفيات كورونا في بريطانيا41 % خلال أسبوع -
​​من الأحد حتى نهاية مارس.. تحرير الإقرارات الضريبية السنوية للمحامين بالنقابة العامة -
"الأوقاف": إنشاء مركز الدراسات والبحوث الوقفية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية -
إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية فض رابعة.. السبت -
لإجراء تحليل مخدرات.. النيابة: عرض السائق المتسبب في حادث "الكريمات" على الطب الشرعي -
لمعرفة السبب.. النيابة: ندب مهندسين فنيين من المرور لفحص سيارتي حادث طريق الكريمات -
8 نصائح فعالة تساعدك على التخلص من الشعر المتشابك -
مصاب يروي تفاصيل لحظات الرعب في حادث الكريمات الذي اودى بحياة 18 شخصًا -
وفاة أكبر معمر في كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام -
"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مصرع موظف وإنقاذ 3 آخرين سقطوا في بيارة محطة صرف بسوهاج

Print
بالأسماء.. مصرع موظف وإنقاذ 3 آخرين سقطوا في بيارة محطة صرف بسوهاج بالأسماء.. مصرع موظف وإنقاذ 3 آخرين سقطوا في بيارة محطة صرف بسوهاج

مصراوي Masrawy

02:45 م الإثنين 01 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي موظف مصرعه وأصيب 3 آخرين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين، أثناء تطهيرهم بيارة محطة صرف صحي بقرية الحلاقي بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء جلال أبو سيحلي، نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال بسقوط موظفين في بيارة صرف صحي دائرة مركز طما.

تبين من التحريات أنه أثناء قيام كل من شريف محمد عبدالرحيم 32 عامًا ويقيم بناحية قرية سلامون دائرة مركز طما، السيد علي محمد 35 عامًا، طه حلمي عبدالرازق 33 عامًا، على أحمد زكي 32 عامًا، وجميعهم موظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ويقيمون دائرة مركز طما، بتنظيف بيارة محطة الصرف الصحي بقرية الحلاقي، سقطوا في مياه الصرف.

نتج عن الواقعة مصرع الأول، وانتشال الباقين على قيد الحياة مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى طما المركزي، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية