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التحريات تكشف تفاصيل واقعة إطلاق أسماء أقارب موظفة على شوارع مدينة كفرشكر.. وحقيقة القبض عليها

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التحريات تكشف تفاصيل واقعة إطلاق أسماء أقارب موظفة على شوارع مدينة كفرشكر.. وحقيقة القبض عليها التحريات تكشف تفاصيل واقعة إطلاق أسماء أقارب موظفة على شوارع مدينة كفرشكر.. وحقيقة القبض عليها

مصراوي Masrawy

02:43 م الإثنين 01 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت واقعة اتهام موظفة في مدينة كفر شكر بإطلاق أسماء أقاربها على الشوارع في المدينة تطورات جديدة بعد التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة واقعة قيام مهندسة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر "مديرة التنظيم السابقة" بمحافظة القليوبية.

وكشف مصدر أمني بالوزارة، أنه بالنسبة لما جرى بثه عبر بعض البرامج التليفزيونية بالقنوات الفضائية، حول واقعة قيام موظفة بإطلاق أسماء عدد من أقاربها على بعض شوارع مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أسفر فحص الأجهزة الأمنية عن صحة الواقعة وقيام المهندسة، باستغلال موقعها الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والحصول لنفسها على مكاسب معنوية، وواجهة اجتماعية.

وكشف المصدر، أن الموظفة استغلت عملها وقامت بتحديث بيانات الشوارع وإطلاق أسماء زوجها وأقاربه على الشوارع غير المسماة بالمدينة، دون العرض على السلطة المختصة وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لهذا الشأن، وجرى تسجيل أسماء الشوارع بأسماء أقاربها بقاعدة بيانات المركز التكنولوجي لرئاسة الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وقرر المحافظ عقب اكتشاف الواقعة احالتها للتحقيق واقالة الموظفة من منصبها كمديرة للتنظيم وإحالة الملف للتحقيق برمته في النيابة الإدارية.

ونفى مصدر بمحافظة القليوبية القبض على الموظفة المذكورة أمنيا، مؤكدا أنها تمارس عملها في مجلس المدينة كموظفة فقط بعد إلغاء تكليفها كمديرة للتنظيم ولكنها منتظمة في العمل ولم تقم أي جهة أمنية بالقبض عليها كما نشر في بعض المواقع .

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